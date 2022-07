Ladenburg. Knapp 2.000 Euro Schaden verursachte ein 53 Jahre alter Busfahrer am Dienstagmorgen in Ladenburg. Der Mann wollte nach Polizeiangaben mit einem Linienbus in eine Parklücke einscheren und übersah dabei die ausgefahrene Markise einer Apotheke. Der Bus kollidierter mit dieser. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

