Lina Tüylü beste Vorleserin

Die Siegerin des Vorlesewettbewerbs im Rhein-Neckar-Kreis heißt Lina Tüylü. Die Schülerin des Hohenstaufen-Gymnasiums in Eberbach hat sich an Montag beim Regionalentscheid in der Ladenburger Stadtbibliothek für den Bezirksentscheid qualifiziert. Rund 6600 Kinder der Klassenstufe sechs sind bundesweit am Start. Am Wettbewerb, den vor Ort die Bibliotheksauszubildende Aleyna Güven organisiert hatte, beteiligten sich auch die weiteren Schulsieger Fiona Nothhof, Paulina Stein, Kahlan Straßer, Laura Vogel, Timon Konzak, Theo Steiner, Bjarne Burkert, Lena Schilling, Maya Wabnigg, Brisaed Calamani, Bleron Osaj und Rojin Menekseli. Die Ladenburger Jury bestand aus Kristin Wolz (Autorin), Sigrid Platsch (Buchhändlerin), Heike Pfisterer (Förderverein der Bücherei) und Linda Jäger (Stadtbibliothek). Großes Lob hörten alle von Bürgermeister-Stellvertreter Günter Bläß und Büchereileiterin Petra Göhring.

Es handelt sich dieses Jahr bereits um die 64. Auflage des Vorlesewettbewerbs, den der Deutsche Buchhandel 1959 ins Leben gerufen hatte. Der Wettbewerb soll Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, die Lesekompetenz von Kindern stärken und diese dabei unterstützen, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln.

Alle 6600 Kinder, die dieses Jahr bundesweit teilnehmen, erhalten eine Urkunde sowie das Buch „Agnes und der Traumschlüssel“ von Tuutikki Tolonen. Auf der Internetseite (www.vorlesewettbewerb.de) veröffentlicht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung spezielle Lesetipps – auch abseits der bekannten Kinderbuchklassiker. pj