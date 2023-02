Letzter Heimkampf

Zum letzten Heimwettkampf in der Oberligasaison empfangen die ASV-Gewichtheber am Samstag, 25. Februar, um 19 Uhr den Tabellenführer KSV Lörrach in der Lobdengauhalle. Die südbadischen Gäste reisen mit einer Saisonbestleistung von 510 Relativpunkten als klarer Favorit an. Dem gegenüber steht die maximale Ausbeute von 389 Punkten des ASV, der auf dem letzten Tabellenplatz rangiert. Falls jedoch die beiden ausländischen Spitzen-Gastheber der Lörracher nicht zum Einsatz kommen sollten, sei mit einem ausgegelichenen Wettkampf zu rechnen.

In einer schwächeren Aufstellung erzielten die Lörracher im Hinkampf lediglich 350 Punkte, wir der ASV mitteilt. Die Ladenburger werden voraussichtlich mit folgender Aufstellung antreten: Kyra Loose, Martha Roß, Kristin Schumacher, Julia Six, Jonas Rau, Lukas Roß und Gordon Jäger. pj