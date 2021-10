Letzte Blicke auf Luther

Für die im August ausgefallene Führung zur Ausstellung „Luther in Worms – Bibel, Vernunft, Gewissen“ hat das Kreisarchiv in Ladenburg, Trajanstraße 66, einen Nachtermin angekündigt. Am Mittwoch, 13. Oktober, erläutert Kurator Herbert Kempf noch einmal die Geschehnisse rund um Luthers Auftreten auf dem Reichstag zu Worms vor 500 Jahren. Wer also ganz nah an den Begebenheiten damals dran sein, Interessantes zur Vorgeschichte der Reformation und deren Nachwirkungen erfahren möchte, kann sich zu dieser Führung noch anmelden. Mit Blick auf das große Interesse ist die Ausstellung auch am Sonntag, 10. Oktober, von 14 bis 17 Uhr geöffnet, ansonsten zu den üblichen Besuchszeiten des Kreisarchivs von Montag bis Donnerstag 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu sehen sind in dieser Kabinettausstellung über 50 Exponate, die das epochale Ereignis der Reformation und den Auftritt Luthers in Worms einordnen in eine Übergangszeit des Niedergangs und Aufbruchs zur Erneuerung der Christenheit durch das Evangelium. Der Eintritt zur Ausstellung und der abschließenden Führung sind frei. red