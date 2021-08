Zu einer Lesung mit Dagmar Heinemann lädt die Buchhandlung am Rathaus in Ladenburg am Freitag, 10. September, 19 Uhr, ein. Heinemann liest von Andreas Rasp „Glückliche Wochen - Erzählungen“. Heinemann präsentiert die autobiografischen Erzählungen des in Berlin geborenen Rasp (1921 - 2013) anlässlich seines 100. Geburtstags. Diese schildern Erlebnisse eines als „rassisch minderwertig“ abgestempelten Jugendlichen im Nationalsozialismus und sein Exil in England, wo er Internierungslager und Bombenangriffe kennenlernt.

Neben diese Erzählungen mit hohem zeitgeschichtlichen Wert treten satirische und fantastische Texte, die mit leichter Hand die Grundlage des westlichen Denkens hinterfragen. Alle erwachsen aus genauer Beobachtung, besitzen sprachliches Feingefühl und verfügen über einen bissigen, selbstironischen Humor. red