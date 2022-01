Landtagsabgeordneter Sebastian Cuny in Ladenburg dabei

Ladenburg. Auch in Ladenburg wollen Vertreter örtlicher Parteien und Gruppen den Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen sichtbar entgegentreten. Für Montag, 17. Januar, 18 Uhr, rufen SPD, Grüne, FDP, CDU sowie die Ortsgruppe von Amnesty International unter dem Motto „Ladenburg verbindet“ zu einer Menschenkette rund um den Marktplatz auf. Die Veranstaltung ist offiziell angemeldet. Für die Menschenkette mit je 1,5 Metern Abstand voneinander sollen Schals mitgebracht werden. Das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht. Mit dabei ist auch SPD-Landtagsabgeordneter Sebastian Cuny. „Die Ladenburger waren die ersten, die mich gefragt haben“, erläutert er, warum er diesmal in Ladenburg und nicht in seiner Heimatstadt Schriesheim präsent ist.

