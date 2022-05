Landestitel für den Budoclub

Ladenburg/Schriesheim. Erneut großer Erfolg für den Budoclub Rhein-Neckar (BCRN) in Ladenburg: Bei den baden-württembergischen Karate-Landesmeisterschaften in Ludwigsburg gab es sowohl im Einzel- als auch im Teamwettbewerb jeweils Gold in der Kategorie Schüler (U14). Die zwölfjährige Mariel Goethe setzte sich im Einzelfinale ihrer Gewichtsklasse in der Kata-Disziplin gegen die amtierende Deutsche Meisterin aus Esslingen durch.

In der früheren Talente-Serie „Stark im Sport“ antwortete Mariel bereits 2019 dieser Redaktion zur Frage nach ihren Wünschen: „Erst Landesmeisterin und dann Deutsche Meisterin werden.“ Ihr jüngster Erfolg qualifiziert die Gymnasiastin mit ukrainischen Wurzeln, die seit vergangenem Jahr zum Talentkader der Nationalmannschaft zählt, für die Deutschen Meisterschaften im Juni in Erfurt.

Seit vier Jahren am Stützpunkt

Die seit vier Jahren am Talentstützpunkt in Ladenburg trainierende Schriesheimerin zeigte beim Turnier „herausragende Leistungen“, betont Cheftrainer Richard Seipp. In der laut Seipp ebenso schwierigen wie vielseitigen Wettkampfform Kata wird im Gegensatz zum freien Kampf gegen physische Gegner (Kumite) ein choreographierter Kampf ohne direkte Gegner vorgetragen. Dabei sind Drehungen, Sprünge und Schlag- und Trittkombinationen kraftvoll auf den Punkt zu bringen.

Mit Spitzenleistungen, so Seipp, lösten auch Letizia Höft (11 Jahre, Schriesheim), Clara Gugel (10 Jahre, Dossenheim) und Lea Lauer (12 Jahre, Hirschberg-Leutershausen) vom BCRN-Nachwuchsteam DM-Tickets. pj