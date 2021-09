Ladenburger Wasserturm wieder geöffnet

Ladenburg. Der Ladenburger Heimatbund führt wieder durch die malerische Altstadt und zeigt den frisch renovierten Wasserturm bei mehreren Besichtigungsterminen von innen. Das teilte der Verein mit. Anmeldungen unter info@heimatbund-ladenburg.de werden empfohlen. Die Führungen starten jeweils am Wasserturm (Dr.-Carl-Benz-Platz). Am Sonntag, 5. September, gibt es von 14 bis 16.30 Uhr die nächste Innen-Besichtigung des frisch renovierten Ladenburger Wahrzeichens, jeweils alle halbe Stunde. Die Kosten liegen bei drei Euro pro Person.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Außerdem findet am selben Tag um 18 Uhr eine Sonderführung unter dem Motto „Lyrischer Stadtspaziergang“ mit Autorin und Stadtführerin Kirstin Wolz statt. Besondere Orte in der Altstadt werden stimmungsvoll mit passenden Gedichten untermalt (Dauer etwa 90 Minuten, Kosten sechs Euro pro Person), Am Mittwoch, 8. September, um 14 Uhr, findet eine offene Führung für Jedermann ohne Anmeldung statt. Stadtführer zeigen markante, aber auch unbekannte Orte in der Altstadt und machen die wechselhafte Geschichte lebendig und erlebbar (Dauer etwa 90 Minuten, Kosten liegen bei fünf Euro pro Person).