Gemeinderat und Verwaltung der Stadt Ladenburg haben sich an zwei Abenden im Domhofsaal mit den 16 Budgeteinheiten des städtischen Haushaltsentwurfs beschäftigt. Schließlich dient das rund 600 Seiten starke Zahlenwerk als Basis des kommunalen Handelns im kommenden Jahr. Der Etatplan soll am Mittwoch, 26. Januar, beschlossen werden. Zuvor stehen jedoch am Montag, 17. Januar, Anträge der

...