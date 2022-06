Ladenburger verunglückt tödlich

Greifenburg/Ladenburg. Ein Mann aus Ladenburg ist am Sonntag bei einem Absturz mit seinem Paragleiter in den österreichischen Alpen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, wurde der 57-Jährige am Nachmittag gegen 16 Uhr unmittelbar nach dem Start bei Greifenburg in Kärnten von einer Windböe erfasst. Der Pilot, der vom Startplatz für Paragleiter auf der Emberger Alm aus einen Rundflug beginnen wollte, konnte sein Fluggerät noch unter Kontrolle bringen, doch dann geriet er in eine weitere Böe.

Der Schirm klappte zusammen und ging in einer Spiralbewegung zu Boden. Der Mann fiel aus rund elf Metern Höhe auf den steilen, mit Wurzelstöcken durchsetzten Almboden, prallte mit dem Kopf gegen einen Baumstumpf und verlor seinen Helm.

Sein Freund, der den Unfall beobachtet hatte, versuchte ihn zu reanimieren und alarmierte Rettungskräfte. Als ein Rettungshubschrauber mit einer Notärztin eintraf, war der Mann bereits tot. pol/dpa/sko