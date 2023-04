Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gastronomie Ladenburger Traditionslokal in neuer Hand

Patricia Krusenbaum eröffnet an diesem Donnerstag in Ladenburg das „Gasthaus zum Schwan“ wieder - um 17 Uhr mit einem Sektempfang. Zu Beginn gibt es ein kleines Angebot an Hausmannskost sowie frische, selbstgebackene Kuchen