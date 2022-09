Beachtennis Ladenburger Pit Große-Wilde reist als Ranglisten-Vierter zur WM

Zweimal war Pit Große-Wilde (19) schon Vizemeister im Herren-Doppel, jetzt ist er sogar Deutscher Meister der Männer. Im Gespräch verrät das Beachtennis-Ass aus Ladenburg, was ihn an der Sportart so begeistert.