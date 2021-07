Ladenburger Kleiderkammer in den Ferien zu

Ladenburg. Die Kleiderkammer in der Ladenburger Altstadt schließt während der Sommerferien von Donnerstag, 29. Juli, bis einschließlich Samstag, 11. September. Dies teilt Gudrun Kühn im Namen des Teams mit. In der Zeit seit der Wiedereröffnung am 9. Juni sei sehr viel Ware abgegeben worden. „Es ist leider bedauerlich, dass ein Großteil der Sachen weder gewaschen noch gebügelt oder auch sonst nicht wiederverwertbar war“, schreibt Kühn. Man könne diese Aufbereitung in der Kleiderkammer nicht vornehmen.

Es sollen auch nur zu den Öffnungszeiten Sachen abgegeben werden. „Das geht gar nicht, wenn man einfach alles loswerden will und die Tüten und Säcke vor die Tür stellt“, ärgert sich die Ehrenamtliche. Ihr Dank gilt „allen, die uns schöne Kleidung, Schuhe, Taschen, Handtücher und Bettwäsche gebracht haben“. Deshalb sehe die Kleiderkammer in den neuen Räumen fast wie ein Secondhand-Shop aus. „Und darauf sind wir sehr stolz“, so Kühn.