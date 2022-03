Ladenburger „Dorfpride“ am 9. Juli

Ladenburg. Wie jetzt bekannt wurde, haben die Organisatoren und die Stadt Ladenburg beschlossen, dass die „Dorfpride 2022“ am Samstag, 9. Juli, durch die Straßen von Ladenburg ziehen kann. Diese kleinere Ausgabe des Christopher-Street-Day mit einem bunten Umzug findet jährlich statt: Erstmals 2020 in Mühlhausen, im vergangenen Jahr in Oftersheim und in diesem Jahr in der Römerstadt.

„Ich begrüße diese Initiative außerordentlich und freue mich, dass die diesjährige Dorfpride bei uns im Wahlkreis stattfindet. Mit Ladenburg wurde ein Ort gefunden, der eine besonders tolle Kulisse bietet für einen bunten Umzug. Es ist wichtig ein solches Zeichen der Toleranz und Solidarität mit queeren Menschen auch außerhalb der Großstädte zu setzen“, äußert sich der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny zur 3. Dorfpride im Südwesten.

Die Community hat entschieden

Das Organisationsteam um die Dorfpride hat bereits zwei erfolgreiche Umzüge in der Region auf die Beine gestellt. Auch in diesem Jahr verspricht es eine bunte, laute und vielfältige Demonstration für die Rechte von LSBTTIQ-Menschen werden. Die queere Community aus der Region Rhein-Neckar wurde aufgerufen, Vorschläge einzureichen und das Orga-Team entschied sich für den Standort Ladenburg.

Die Abkürzung LSBTTIQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell und queer. Sie drückt die geschlechtliche und körperliche Vielfalt sowie die Vielfalt sexueller Orientierung aus und somit auch die unterschiedlichen Lebensrealitäten.

„Gerade in Zeiten, in denen homophobe Gewalttaten zunehmen und Homofeindlichkeit sogar im Landtag vom rechten Rand geschürt wird, sind Sichtbarkeit und Sensibilisierung für die Rechte queerer Menschen sehr wichtig“, so Cuny, der mit einem Mann verheiratet ist und sich seit Jahren für mehr Toleranz einsetzt. red/sko