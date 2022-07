Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ladenburg Ladenburg: Wieder Drachenboote im Fluss

Am Wochenende steigt zum ersten Mal seit 2019 wieder ein Drachenboot-Event in Ladenburg: 40 Teams starten am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr ins Rennen über 250 Meter auf dem Neckar Die Gaudi steht dabei im Vordergrund.