Ladenburg: Vorverkauf für Freibad-Tickets läuft an

Das Ladenburger Schwimmbad öffnet am Freitag, 13. Mai, um 9 Uhr erstmals mit digitalem Zugangssystem. Die neuen Drehkreuze lassen sich nur mit einem digital lesbaren Code öffnen. Jedoch ist der Erwerb von Eintrittskarten sowohl digital als auch an der Freibadkasse möglich. „Nach den Einschränkungen in den letzten beiden Jahren freue ich mich auf einen ungetrübten Freibadsommer“, teilt Bürgermeister Stefan Schmutz mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erfreulich: Die Eintrittspreise bleiben stabil. Einzelkarten kosten 4 Euro für Erwachsene (ermäßigt: 2,50 Euro). Sie sind ebenso wie Tagesfamilienkarten (10 Euro), Zehnerkarten (36 Euro) und Abendkarten (2,50 Euro) ab Saisonstart über die App „eTicket BW“ oder an der Freibadkasse zu haben.

Bereits am Freitag, 6. Mai, und Samstag, 7. Mai, läuft der Vorverkauf der Saisonkarten für Familien, Ehepaare oder eheähnliche Gemeinschaften (je nach Anzahl der Elternteile 80 oder 130 Euro) jeweils von 9 bis 16 Uhr ausschließlich im Bürgerbüro des Rathauses (Hauptstraße 7). Zum Erwerb notwendige Angaben werden nachgeprüft. Auswärtige Badbesuchende müssen Nachweise vorlegen. EC-Kartenzahlung ist möglich. Am besten bringt man das heruntergeladene Internet-Formular ausgefüllt mit (www.ladenburg.de/freibad).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Saisonkarten für Erwachsene (65 Euro) und Personen mit Ermäßigung sind ab Dienstag, 10. Mai, über die Smartphone-App erhältlich (Bezahlung digital per PayPal, Kreditkarte oder giropay/paydirekt). Es gibt aber auch Vorverkaufstermine an der Kasse am Dienstag, 10. Mai, und am Donnerstag, 12. Mai, jeweils von 14 bis 17 Uhr, sowie am Mittwoch, 11. Mai, und Freitag, 13. Mai, jeweils von 10 bis 13 Uhr. Auch nach der Eröffnung werden vor Ort Saisonkarten ausgestellt. Diese Karten müssen in bar bezahlt werden. pj