Ladenburg: Treffen von Corona-Skeptikern bleibt aus

Viele Menschen waren am Muttertag in Ladenburg auf den Beinen - zu einem „Klappstuhl-Kaffeekränzchen“ kam es aber nicht. Corona-Skeptiker hatten unter diesem Schlagwort in einschlägigen Foren zu einem Treffen mit mehreren hundert Personen aufgerufen. Die Stadt hatte reagiert und für den Sonntag ein Aufenthaltsverbot auf den Wiesen rund um den Wasserturm verhängt. Die Polizei war unter anderem mit Reitern vor Ort. Wie ein Sprecher mitteilte, blieb die Lage ruhig. Allerdings mussten immer wieder einzelne Picknicker darauf hingewiesen werden, dass sie sich am Sonntag auf den Wiesen nicht aufhalten dürfen. Manche Ladenburger hatten mit Kreide auf die Wege geschrieben, so zum Beispiel: „Schönes Wetter & Wiesen gesperrt - danke Querdenker“.

AdUnit urban-intext1