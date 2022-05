Ladenburg: Trägerwechsel bei Kindergärten - was ändert sich?

Die Seelsorgeeinheit (SE) Ladenburg-Heddesheim ist bereits seit 1. Januar 2021 Träger der Kindergärten St. Joseph, St. Johannes, Güntherscher Kinder (alle Ladenburg) und St. Remigius (Heddesheim). Die Verwaltung und Geschäftsführung der Kindergärten obliegt - wie bei inzwischen allen 31 katholischen Einrichtungen zur Kinderbetreuung in der Region - der fürs hiesige Dekanat in Heidelberg zuständigen Verrechnungsstelle der Erzdiözese Freiburg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erst am vergangenen Donnerstagabend (19. Mai) ist in der Hauptversammlung des vormaligen Trägervereins der drei Einrichtungen in Ladenburg auch die Satzung entsprechend geändert worden. So führt die Caritas Ladenburg zwar weiterhin den Zusatz „Verein für Krankenpflege“ im Namen, ist aber höchstens noch für die „Förderung“ von Kindergärten und nicht länger für deren „Betrieb“ zuständig. Damit ist so gut wie geräuschlos eine mehr als hundertjährige Ära zu Ende gegangen, und die Caritas der Römerstadt kehrt zu ihren Wurzeln zurück: 1911 zunächst „nur“ als Verein für Krankenpflege gegründet, ist der Verein später Mitgründer und nach wie vor Mitträger der Ökumenischen Sozialstation Unterer Neckar. Zwischenzeitlich war das Aufgabengebiet jedoch erweitert worden, denn 1923 eröffnete die Caritas den St.-Joseph-Kindergarten in der Altstadt. Es folgten St. Johannes (1958) in der Weststadt und vor 50 Jahren der Günthersche Kindergarten in der Südstadt (1972). „Die Kindergärten in Ladenburg waren die letzten Einrichtungen im Dekanat, die nicht bei der kirchlichen Verrechnungsstelle in Heidelberg angesiedelt waren“, sagt Monika Wolf als Verwaltungsleiterin des Vereins um die Vorsitzende Karin Adler.

Gestiegene Anforderungen

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Grund für die von der Erzdiözese Freiburg gewünschte Übergabe der Trägerschaft gelten gestiegene Anforderungen an die Einrichtungen und künftig einheitliche Regelungen. Mit dem nun erfolgten Beschluss der Satzungsänderung könne die Caritas Ladenburg neben ihrer Aufgabe als Mitträger der Sozialstation örtliche katholische Einrichtungen wie die Kindergärten fördern (soweit Mittel zur Verfügung stehen) führt Monika Wolf aus.

Jedoch bleibt Verantwortung vor Ort: Die Verrechnungsstelle übernimmt zwar die Geschäftsführung der Kindergärten, ist aber an Beschlüsse des Stiftungsrates des Trägers der SE Ladenburg-Heddesheim gebunden. Des Weiteren bleibt es laut Monika Wolf auch dabei, dass der Kindergarten St. Johannes (Weststadt) erweitert und erneuert werden soll. Für Eltern, Kinder und Personal ändert sich nichts. Neuwahlen standen bei der jüngsten Sitzung nicht an. So bleiben neben der örtlichen Caritas-Vorsitzenden Adler und Vorstandsmitglied Wolf auch Pfarrer Matthias Stößer, Leiter der Kirchengemeinde Ladenburg-Heddesheim, sowie Barbara Siebler, Cäcilia Ball und Manfred Huben als Beisitzende weiter im Ehrenamt.

Dass die Öffentlichkeitsarbeit bei diesem Thema nicht so gelaufen sei, wie man sich das gewünscht habe, räumt Wolf ein: „Wir hatten geplant, die Übergabe der Kindergärten früher öffentlich zu machen, aber Coronavorgaben haben uns jedes Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3