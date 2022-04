Der am Mittwoch beschlossene Umbau des Stadtarchivs hat personelle Konsequenzen: Oliver Gülck, seit 2008 örtlicher Stadtarchivar, hört auf in Ladenburg. Auf Anfrage dieser Redaktion gibt der 1973 in Kiel geborene Historiker und Archivar zu verstehen, dass seine Entscheidung auf die geplante Maßnahme zurückzuführen ist.

Durch den Umbau eines Großteils der Räume für die Kinderbetreuung

...