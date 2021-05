Ladenburg. Die Stadt Ladenburg hat für Sonntag, 9. Mai, den Aufenthalt an bestimmten öffentlichen Orten verboten. Wie die Verwaltung am Freitag auf ihrer Internetseite mitteilte, hat sie eine Allgemeinverfügung erlassen. Sie untersagt den Aufenthalt auf den Neckarwiesen, der Fährwiese, der Festwiese sowie im Benz-Park außerhalb der Wege.

Ein laminiertes Schild weist auf das Aufenthaltsverbot hin. © Peter Jaschke

Das Rathaus reagiert damit auf eine in Internetforen kursierende Ankündigung, dass am Sonntag auf der Neckarwiese ein „Klappstuhl Kaffeekränzchen“ stattfinden soll. Die Veranstaltung zielt darauf ab, sich mit anderen Menschen zu treffen, unterhalten, musizieren und zu tanzen. Derartige Treffen sind aktuell verboten. Den Ankündigungen in den Foren zufolge wird mit bis zu 500 Personen gerechnet.

Erfahrungen aus Vergangenheit

Bereits am vergangenen Sonntag hatte es auf der Neckarwiese in Ladenburg ein solches Treffen gegeben. Die Teilnehmer hatten die Abstands- und Hygienevorgaben nicht beachtet. Die Polizei sprach Platzverweise aus. „Es besteht die Gefahr, dass es bei der Aktion zu einer Vielzahl von Ansteckungen mit dem Coronavirus kommt. Nach Absprache mit der Polizei und den Erfahrungswerten vom letzten Wochenende ist die Sperrung der Neckarwiese sowie der Grünflächen in der Umgebung notwendig“, schreibt die Stadt. Die Polizei wollte sich über ihre Einsatzplanungen zum Wochenende nicht näher äußern. red/tge