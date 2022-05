Ladenburg: SPD-Vorsitzender wünscht sich engere Zusammenarbeit mit Ratsfraktion

Seit knapp einem Jahr führt Markus Bündig den SPD-Ortsverein in Ladenburg. Inzwischen ist der 40-jährige Steinmetz, der seit Kurzem bei einer Ilvesheimer Garten- und Landschaftsbaufirma arbeitet, zum dritten Mal Vater geworden. Der Familienzuwachs hat sein Ehrenamt nicht leichter gemacht. „Meine Frau hält mir kräftig den Rücken frei“, sagt der Anhänger des Fußballvereins Eintracht Frankfurt. „Die Familie kommt aber noch vor der Eintracht“, betont Bündig.

Auf dem Gartengrundstück mit Obstbäumen eines anderen Eintracht-Fans verbringt Bündig gerne gemeinsam mit Frau und Kindern Freizeit. Jeden Tag draußen sein wollen die Bündigs auch im Urlaub – abwechselnd auf der Nordseeinsel Wangerooge und im Allgäu. „Ich bin mehr Meer, meine Frau mehr Berge, aber beides ist für uns wie heimkommen“, erklärt Bündig. Auch als Eintracht-Anhänger weiß er sich nie alleine: Kennt er doch allein in Ladenburg mindestens sieben Dauerkartenbesitzer.

Regelmäßiger Kontakt mit Cuny

Wahlen im SPD-Ortsverein Neu im Amt als stellvertretender Vorsitzender ist Johannes Zech neben der bereits amtierenden Vizechefin Barbara Scholz. Zur neuen Schriftführerin ließ sich die bisherige Beisitzerin Uta Gember wählen. Neuer Beisitzer im mehrköpfigen Gremium ist Matthias Schulz als bisheriger stellvertretender Vorsitzender. pj

Und mit seinem Ilvesheimer Chef fliegt er kommende Woche sogar nach Glasgow zum Finale der Frankfurter in der Europa-League. Dass er aber insgesamt weniger Zeit für Hobbys haben könnte, war ihm bei der Übernahme des örtlichen SPD-Amts von Gerhard Kleinböck klar gewesen. Seitdem ist tatsächlich viel Neues auf den Handwerker zugekommen.

Regelmäßig steht Bündig nach eigener Aussage in Kontakt mit Sebastian Cuny, dem Schriesheimer Nachfolger von Kleinböck im Landtag. Genauso wichtig sind Bündig die Pflege des Netzwerks im Kreisverband und das Miteinander mit Ortsvereinen in der Umgebung. Auch mit der Bilanz vor Ort zeigt sich Bündig im Gespräch vor der jüngsten Hauptversammlung am Donnerstag im Domhof zufrieden: „Vieles von dem, was wir uns vergangenes Jahr im Vorstand vorgenommen haben, vor allem aber in der Stadt wieder präsenter zu sein, haben wir erreicht.“ Als Beispiel nennt er unter anderem den erfolgreichen Einsatz für Tempo 30 auf der Wallstadter Straße im Bereich Martinshöfe. Auch für das Aufgreifen des Wunsches von jungen Familien und weiteren Anwohnenden nach einer Fußgängerampel in der Weinheimer Straße habe das Vorstandsteam „viel Zustimmung erfahren“.

Ebenso erfreut zeigt sich Bündig darüber, dass mit ihm vor einem Jahr in den Vorstand gewählte jüngere Mitglieder wie Sascha Barembruch und Thorsten Scharbert „aktiv Ideen einbringen“. Verständlicherweise seien Jule Walz (Abiturprüfungen) und Dicle Güne (USA-Aufenthalt) zunächst mit ihrer Ausbildung beschäftigt gewesen. Impulse erhofft sich Bündig vom neuen Stellvertreter Johannes Zech. „Generell habe ich das Gefühl, dass das Klima im Vorstand gut ist“, sagt Bündig. „Verbesserungsbedarf“ sieht er jedoch bei der Zusammenarbeit zwischen Ortsverein und Ratsfraktion.

Enge Zusammenarbeit gewünscht

Mit Blick auf die Kommunalwahlen 2024 würde Bündig mit den gewählten Bürgervertreterinnen und Bürgervertretern der SPD „künftig gerne enger zusammenarbeiten“. Auf das Thema der umstrittenen Verkehrsberuhigung in der Altstadt angesprochen, sagt Bündig: „Persönlich könnte ich mir sogar eine autofreie Altstadt vorstellen, aber das muss man mit Einzelhandel und Gastronomie diskutieren.“