„Einmal um die ganze Welt!“ - Das war neun Wochen lang das Motto eines Schüler- und Lehrerlaufs am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) in Ladenburg. Innerhalb von rund zwei Monaten legten Teilnehmende aus allen Klassenstufen zusammen insgesamt 40 000 Kilometer zurück. Die Summe entspricht in etwa dem Erdumfang entlang des Äquators. Als Sportunterricht Corona-bedingt nicht in der gewohnten Form möglich

...