Es halten bald erneut zwei Wochen lang keine S-Bahnen in Ladenburg: Der Grund sind Arbeiten an einem Bahnübergang in der Region. Deshalb fallen von Samstag, 28. Januar, bis einschließlich Freitag, 10. Februar, die S-Bahnen der Linie 6 zwischen Heidelberg Hauptbahnhof (Hbf), Mainz Hbf, Worms Hbf, dem Hauptbahnhof Mannheim und Bensheim aus.

Als Ersatz fahren Busse zwischen Mannheim Hbf

...