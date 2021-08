Ladenburg: Ritter-Spaß mit Schwertern

Es ist immer noch ein Kindertraum: das abenteuerliche Ritter-Dasein. Fünf Mädchen und Jungen hatten sich deshalb zu einem besonderen Ferienspiel des Ladenburger Lobengau-Museums angemeldet. Für sie lautet noch bis Mittwoch am zeitweiligen Waffenlager auf der Wiese am Bischofshof das Motto „Der Weg zum Ritter - Von Schwertern, Wappen und Burgen“. Eine mittelalterliche Mauer und die in Teilen rund 1000 Jahre alte Sebastianskapelle geben die passende Kulisse ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim ersten Kontakt mit den Schwertern reift eine Erkenntnis: „Unvorstellbar, wie man mit diesen schweren Waffen und noch dazu mit Schild und Rüstung auch noch kämpfen konnte“, stellt einer der Jungs staunend fest. Freilich steht zu dieser frühen Stunde noch keine Fechtlektion, die mit Kunststoffklingen auszutragen wäre, auf dem Programm. Doch den zeremoniellen Gruß mit geschmiedetem Metall am ausgestreckten Arm lassen Alexander Queren und Kira Wigand schon einmal üben. Denn ritterliche Umgangsformen und höfische Etikette sind ebenso Teil des Unterrichts an den bevorstehenden Vormittagen. So ist es auch in der Edinger Fechtschule Krifon üblich, wo historischer Schwertkampf gelehrt wird. Als aktives Mitglied ist Wigand aufs Bühnenfechten spezialisiert. Die angehende Lehrerin und Masterstudentin macht in der Freizeit Shows auf Mittelaltermärkten.

„Alexander ist von uns beiden der bessere Sportfechter“, sagt Wigand über Geschichtsstudent Queren, der teils ehrenamtlich und teils als Honorarkraft im Lobdengau-Museum tätig ist und kommende Woche zweimal das Ferienangebot „Auf den Spuren der Römer“ leitet. Dazu hat das Haus eigens typisch antike Kleider wie eine Toga besorgt, wie Museumsleiter Andreas Hensen berichtet.

Vorfreude auf den September

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der promovierte Archäologe freut sich bereits auf seine Septembertouren „Mit dem Rad in die Römerzeit“ von Ladenburg nach Heidelberg, die er für Groß und Klein anbietet, und die deshalb für die Anmeldung nicht unter der Ferienspielrubrik „Junge VHS“, sondern im regulären Internetprogramm der Volkshochschule Ladenburg-Ilvesheim zu finden sind (vhs-ladenburg.de). Mit VHS-Chefin Melanie Dommel sei es „toll zu planen“, so Hensen. Nach dem Erfolg des Corona-bedingt aus der Not und auf Wunsch der Stadtverwaltung geborenen Angebots im Vorjahr habe man die Zusammenarbeit mit Queren und Wigand gerne ausgebaut.

Zurück zum Ritterspaß: „Ich kenne Schwerter nur aus Büchern und Geschichte fasziniert mich, deshalb wollte ich das mal ausprobieren“, erklärt die 13-jährige Annika, die mit Eltern und ihrer zehnjährigen Schwester Sophie, die ebenso am Kurs teilnimmt, in Chile lebt, aber die Schulferien bei den Großeltern in Mannheim verbringt.

Eine schöne Abwechslung

„Ich interessiere mich für Ritter, und dass mit Schwertern geübt wird, finde ich cool“, sagt der zehnjährige Max, der nach den Ferien das Carl-Benz-Gymnasium besucht. „Ich fand die Beschreibung des Inhalts ansprechend und habe mich gefreut, dass das Ferienprogramm so etwas bietet, denn ich muss arbeiten und so hat Max eine schöne Abwechslung an drei Vormittagen“, erklärt die Mutter von Max und zeigt sich gewiss: „Er wird sicher viel mitnehmen und begeistert sein.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3