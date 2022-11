Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommunalpolitik Ladenburg plant Investitionen von 13 Millionen Euro

Bürgermeister Stefan Schmutz will in der Gemeinderatssitzung am 6. Dezember den Etatentwurf für den Haushalt 2023 in Ladenburg einbringen. Ab 19 Uhr informiert er mit Stadtkämmerer Daniel Müller über das Zahlenwerk.