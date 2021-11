Ladenburg: Neue Konrektorinnen für beide Grundschulen

Das Kollegium hat Karin Pelatan fürs neue Büro Bilder gemalt. Offenbar ist die frischgebackene Konrektorin an der Dalberg-Grundschule (DGS) in Ladenburg beliebt. Seit 2004 schätzt die Schulgemeinschaft mit rund 280 Kindern die Pädagogin aus Seckenheim. Vor fünf Jahren bereits ins Schulleitungsteam berufen, bekleidet die Mutter von Zwillingen seit 1. Oktober das länger vakant gewesene Amt der Stellvertreterin von Rektorin Kirsten Lather-Rupp.

2 Bilder Karin Pelatan (l.) ist neue Konrektorin an der Dalberg-Grundschule, Ulrike Rivas Nass neue stellvertretende Schulleiterin an der Astrid-Lindgren-Schule. © Peter Jaschke

„Wir ergänzen uns sehr gut und unsere Zusammenarbeit ist von gegenseitiger Wertschätzung geprägt“, sagt Pelatan. Neben ihrer Tätigkeit in einem Klassenlehrerteam unter anderem Vertretungs-, Aufsichts- und Stundenpläne zu erstellen, ist Pelatan aus ihrer Zeit im DGS-Leitungsteam gewohnt: „In dieser Zeit konnte ich herausfinden, dass mir die Tätigkeit und die Zusammenarbeit mit Kirsten Lather-Rupp Spaß macht“, erklärt die Vizechefin, die auch am örtlichen runden Tisch zum „DigitalPakt Schule“ mitgearbeitet hatte. „Es läuft gut bei uns mit der Digitalisierung und wie die Stadt es vorantreibt“, findet Pelatan. Sie sieht „ihre“ DGS von Bürgermeister Stefan Schmutz „gut unterstützt“.

Seit Beginn des Schuljahrs ist Ulrike Rivas Nass die erste Konrektorin überhaupt an der Ladenburger Astrid-Lindgren-Schule (ALS) mit 140 Mädchen und Jungen im Stadtteil West. Ihre Stelle wurde durch ein Programm des Kultusministeriums geschaffen, um kleinere Schulen im Land zu stärken. „Ich fühle mich sehr wohl hier und empfinde es als Bereicherung, weil ich gleich gerne Verwaltungsarbeit und Unterricht mache“, sagt die Klassenlehrerin einer „Ersten“ und Mutter dreier Kinder, die zuvor an der Goethe-Grundschule in Hemsbach tätig war.

„Wir sind froh, dass sie da ist, denn eine Stellvertreterin zu haben, ist an vielen Stellen eine deutliche Entlastung, und es ist gut zu wissen, dass das Ganze auch im Falle meiner Abwesenheit in guten Händen ist“, sagt Schulleiter Andreas Zuschlag zur Besetzung der neuen Planstelle. Es sei allerdings auch eine Pferdefuß dabei: „Das Amt wurde geschaffen, aber die Schulleitungszeit nicht erhöht“, erklärt Zuschlag, der ebenso wie seine Stellvertreterin Rivas Nass auch Unterrichtsstunden gibt.

