Ladenburg: Leitlinien für altenfreundlichere Stadt

Welchen Beitrag kann die Stadt Ladenburg leisten, damit älter werdende Menschen ihren Alltag möglichst lange selbständig bewältigen können? Wie erleichtert man zunehmend mehr betagten Mitbürgern obendrein soziale, politische sowie kulturelle Teilhabe? Möglichkeiten auf dem Weg zur noch seniorenfreundlicheren Stadt zeigt jetzt die 1995 gegründete Arbeitsgruppe (AG) Senioren auf. Ihre sieben Leitlinien für eine seniorenfreundliche Stadt übergaben einige der Ehrenamtlichen am Dienstag im Rathaus an Bürgermeister Stefan Schmutz.

AdUnit urban-intext1

„Angesichts von allein mehr als 1000 mindestens 80-Jährigen in der Stadt ist dieses herausragende Papier ein unaufgeregter und für die Praxis hilfreicher Ratgeber, Mahner und Impulsgeber“, sagte Schmutz. Ladenburg sei auch, was die Zusammensetzung der Bevölkerung betreffe, eine alte Stadt. Schmutz stellte bei dieser Gelegenheit Carola Bach vor. Sie hat im Mai das Seniorenbüro im Rathaus als Nachfolgerin von Birgit Haltrich übernommen, die zum Pflegestützpunkt des Rhein-Neckar-Kreis gewechselt ist.

Für Bach an diesem Vormittag besonders informativ: Die 25-jährige Geschichte der Senioren-AG. Aus ihren vielfältigen Aktivitäten sind unter anderem städtische Seniorenkommission, zwei fruchtbare Bürger-Konferenzen, das europäische Filmfestival für Senioren und zuletzt Ü70-Partys der Stadt hervorgegangen, wie der evangelische Diakon Thomas Pilz Revue verdeutlichte.

Dass sich in puncto Seniorenfreundlichkeit inzwischen also etwas getan habe, hielt AG-Sprecherin Regina Dietrich zufrieden fest. So gebe es Lieferdienste örtlicher Händler in ausreichender Zahl. Sie nannte jedoch auch Beispiele wie einen wohnortnahen Mittagstisch, wo noch Handlungsbedarf in Sachen Versorgung für Ältere bestehe. „Es ist allgemein wichtig, dass die Seniorenarbeit den Stellenwert bekommt, den sie braucht“, so Dietrich. Dem stimmte Schmutz zu: „Diese Leitlinien müssen gelebt und weiterentwickelt werden.“ Deshalb hatte die Stadt bereits 2015/16 auch eine grundlegende Untersuchung durch Studierende um Professor Günter Rausch (Evangelische Hochschule Freiburg) finanziert. Die AG-Aktiven entwickelten daraus in jahrelanger Kleinarbeit Zielgedanken, an denen sich Verwaltung und Gemeinderat zukünftig orientieren sollen.

AdUnit urban-intext2

Konsequent zu beseitigen und künftig zu vermeiden sind „Stolperfallen“ und Barrieren wie hohe Bordsteinschwellen sowie Stufen an Apotheken und Praxen, um die Mobilität bei eingeschränktem Aktionsradius zu verbessern. Zu fördern seien dagegen vielfältigere Wohnmöglichkeiten: Die AG-Ehrenamtlichen könnten sich eine „Wohnungsbörse“ vorstellen. Ebenso müssten sich die Stadtverantwortlichen bewusst machen, dass das „Lernen des Älterwerdens“ und der Erwerb altengemäßen Wissens im Bereich Digitalisierung für eine Kommune unverzichtbar seien. Darüber hinaus gelte es, die Potenziale Älterer zu nutzen: „Seniorinnen und Senioren sind in hohem Maß dazu bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren“, heißt es im Leitbild. Darin liege ein „großer Reichtum für eine lebendige Kommune“. Dieser sei bestmöglich zu vermehren, weshalb nach Auskunft von Pilz diesbezüglich eine weitere wissenschaftliche Untersuchung in Ladenburg anlaufen soll.

Zusammenwirken von Vielen

Die AG ist ein Zusammenschluss von Einrichtungen, die in der Seniorenarbeit tätig sind, nämlich AWO, IAV-Beratungsstelle, Bürgerbüro Aktiv 3, Johanniterhaus am Waldpark, Seniorenheim Rosengarten, Evangelische Kirchengemeinde, Katholisches Altenwerk St. Gallus, Kirchliche Sozialstation Unterer Neckar, VHS-Senioren, Frauen-Union und Tanja Gebler als unabhängige Pflegesachverständige. Für sie alle bilden jene vorgelegten Leitlinien die Grundlage für ein möglichst langes selbstbestimmtes Leben. Dauerhaftes Wohnen in den eigenen vier Wänden sei einer der am häufigsten genannten Wünsche älter werdender Menschen. Dem komme die Stadt am besten nach, indem im Rathaus eine noch besser ausgestattete Koordinationsstelle entstehe, so Pilz. Es gelte aber beispielsweise ebenso für älter werdende Migranten, Ältere mit lebenslanger Behinderung und Demenz zielgruppengerechte Angebote zu machen.

AdUnit urban-intext3