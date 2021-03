  Ladenburg: Kleiderkammer darf wegen Corona doch nicht öffnen

Kommando zurück - die Kleiderkammer in Ladenburg kann doch nicht wieder öffnen. Grund sind die Corona-Pandemiebestimmungen, die bei steigendem Inzidenzwert eine Schließung oder die Nichtöffnung verlangen. „Wir bedauern das sehr und wünschen Ihnen allen: Bleiben Sie gesund“, teilte Gudrun Kühn vom ehrenamtlichen Kleiderkammer-Team des Vereins Int.akt mit.

AdUnit urban-intext1

Nach dem Umzug im vergangenen Jahr befinden sich die Räume der Kleiderkammer nun im Altstadt-Eckhaus in der Hauptstraße 59. Am früheren Bäckereistandort ist nach dem Willen von Bürgermeister Stefan Schmutz und Gemeinderat eine Begegnungsstätte vorgesehen, sobald es die Corona-Lage zulässt. Zugang zur Kleiderkammer ist um die Ecke in der Schulstraße. Besonders wichtig ist den Helfern, dass keine Kleidersäcke vor der verschlossenen Tür abgestellt werden.

Wenn wieder ein regulärer Betrieb zulässig ist, sind die Öffnungszeiten mittwochs von 15 bis 17 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr (außer Feiertage oder Schulferien). sko