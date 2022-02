Ladenburg: Kinderkrippe im Bauprojekt „Vielfalt“

Im künftigen Mehrgenerationen-Bauprojekt „Vielfalt“ in der Ladenburger Nordstadt soll bis Sommer 2024 eine Kinderkrippe mit zwei Gruppen entstehen. Den Kooperationsvertrag haben am Dienstagabend „Vielfalt“-Geschäftsführerin Katharina Kunze-Neidhardt, Bürgermeister Stefan Schmutz und der evangelische Pfarrer David Reichert unterschrieben. Der Gemeinderat hat bereits zugestimmt. Die Kirche wird die Betreuung der unter Dreijährigen übernehmen. Die Kommune finanziert den Bau der Räume samt Umfeld auf dem Areal der Planungsgemeinschaft für das neue Quartier mit Wohnungen, Gesundheits-, Nachbarschafts- und Begegnungszentrum.

2017 war die Idee entstanden, im Neubaugebiet Nordstadt die dort notwendige Kinderbetreuung für unter Dreijährige bei „Vielfalt“ anzubieten. Vor der Presse kündigte Schmutz jetzt an: „Die Vision hat sich bis in die Gegenwart entwickelt. Die Kinderkrippe ist ein weiterer, gemeinsamer Schritt hin zu diesem besonderen Wohnprojekt, ein wichtiger Meilenstein.“ „Eine ganz tolle Möglichkeit, hier die Trägerschaft übernehmen zu können“, freute sich Pfarrer David Reichert. Für ihn und die evangelische Kirchengemeinde sei es „über viele Jahre eine Herzensangelegenheit, nicht nur für sich zu sein, sondern das gesellschaftliche Miteinander in Ladenburg mitzugestalten.“ In der Anne-Frank-Kindertagesstätte leiste die Kirche bereits sehr hochwertige Arbeit, jetzt komme mit der frühkindlichen Erziehung noch ein neues Feld dazu, so dass man das ganze Spektrum religionspädagogischer Arbeit abdecken könne. Hier mitzuwirken, generationsübergreifend mit den Menschen in Kontakt zu treten, gemeinsames Leben zu entwickeln, das sei für die Kirche der Zukunft eine besondere Form des Miteinanders.

Vorentwurf eingereicht

„Konstruktiv, schnell und gut“, so würdigte Fred Hammerschlag, einer der Initiatoren des Mehrgenerationen-Wohnprojekts, die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Kirche und „Vielfalt“. Nachdem ein angedachtes Familienzentrum in der Nordstadt leider nicht verwirklicht werden konnte, könne die Planungsgemeinschaft nun zumindest eine U 3-Kinderbetreuung anbieten. Die Leistungsphase drei im innovativen Wohnprojekt sei nun erreicht, die Vorentwurfsplanung eingereicht. Bürgermeister Schmutz kündigte an, dass auch der Kaufvertrag für das städtische Gelände zwischen Kommune und „Vielfalt“ im Laufe des Jahres abgeschlossen werde. „Wir haben ein großes Interesse am Erfolg des alternativen Projekts auf diesem Filetstück mit seinen 7500 Quadratmetern. Das Konzept, die Detailtiefe und die Qualität sind herausragend“, betonte der Bürgermeister.

„Gemeinsam bauen, gemeinsam leben, jeder bringt sich ein, jeder engagiert sich“, berichtete Katharina Kunze-Neidhardt über die spürbare Motivation der künftigen Bewohner. „Das Thema Bauen wird sicher schwierig, unter den aktuellen Bedingungen eine echte Herausforderung“, ergänzte Fred Hammerschlag. Trotzdem sind er und die „Vielfalt“-Geschäftsführerin zuversichtlich, dass mit den Baumaßnahmen Ende 2022/Anfang 2023 begonnen werden kann. Bei einer Bauzeit von 18 Monaten könne das Projekt mit rund 40 Wohneinheiten für 130 bis 140 Bewohner im Sommer 2024 fertiggestellt sein.

„Die Krippenplätze würden uns dann für September 2024 zu Verfügung stehen“, erklärte Schmutz. Zusammen mit den anderen Kita-Projekten (siehe Infobox) könne Ladenburg dann „den Bedarf bedienen“ und müsse „der Entwicklung nicht wieder hinterherlaufen“. Schmutz geht davon aus, dass die Nachfrage an Betreuungsplätzen auch durch den Rechtsanspruch weiter steigen wird. „Die genaue Zahl ist schwer zu prognostizieren, aber durch unsere Kindergarten-Bedarfsplanung haben wir einen relativ verlässlichen Blick in die Glaskugel“, versicherte der Bürgermeister.

Weitere Infos unter www.vielfalt-ladenburg.de