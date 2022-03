Ladenburg: Kinder erobern die Schlangenrutsche

„Es ist wirklich schön geworden“, freut sich ein Anwohner. Und das finden auch alle Mädchen und Jungen, die am vergangenen Samstagmorgen den Schlangenspielplatz mitten im autofreien Teil des Ladenburger Wohngebietes Weihergärten eröffnen. Dazu schneiden zwölf Kinder gemeinsam ein rotes Band durch. Dass die für rund 50.000 Euro umgebaute Freifläche zum Klettern, Balancieren und Hangeln richtig viel Spaß macht, ist schon vorher klar erkennbar, als die ersten jungen Besuchenden den runderneuerten Bereich mit der Schlangenkopfrutsche erobern.

Die Freude verdoppelt sich an diesem warmen Frühlingsvormittag noch, weil die Stadt zum offiziellen Auftakt der Umsetzungsphase ihres umfassenden Spielplatzkonzeptes sogar ein Eiskrem-Mobil anrollen lässt. Da strahlen auch die städtischen Gärtner zufrieden, die Spielelemente wie Horizontalnetz und Baumstammleiter aufgebaut hatten. Ebenso viel Lob hört Andreas Hewel, der Geschäftsführer von „Die Werkstatt Spielart Heidelberg“, die alles geplant hatte und bald auch den ebenso lange vernachlässigten Spielplatz am Kastellweg (Südstadt) für 36.000 Euro auffrischen soll. Das „Upgrade zum Spielplatz 2.0“ im Unteren Rech, wie Bürgermeister Stefan Schmutz sagt, ist der 15.000-Euro-Spende des Heidelberger Vereins Meuti mit zu verdanken, der Spielplatzsanierungen in der Region unterstützt.

„Das großartige Ergebnis kann sich sehen lassen, und manches Detail zeigt sich erst auf den zweiten Blick“, sagt Schmutz. Er macht auf Pflanzen mit essbaren Früchten und die vom nahe gelegenen Anne-Frank-Kindergarten bemalte Umzäunung aufmerksam. Ein Sonnensegel soll „zeitnah“ folgen.

Die fürs städtische Grün zuständige Rathausfrau Iris Lipowsky erklärt, dass es einen Bereich für unter Dreijährige und einen für über Dreijährige gebe. Als nächstes fProjekt olgt der Wiederaufbau des Röhrenspielplatzes an der Deichwiese (Lobdengauhalle). Der Bolzplatz im Stadtteil West ist bereits wiedereröffnet worden.