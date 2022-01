Der neue Mann in der Technischen Verwaltung der Römerstadt heißt Christoph Ritzkowski. Den seit kurzem im Ladenburger Rathaus für den Tiefbau zuständigen Mitarbeiter stellte Bürgermeister Stefan Schmutz am Mittwochabend im Technischen Ausschusses (TA) kurz vor. Er sei ein erfahrener Mitarbeiter, der zuvor in Sandhausen einen „vergleichbaren Bereich verantwortet hat“. Der staatlich geprüfte

...