Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommunalpolitik Ladenburg: Garango-Platz zum Jubiläum?

Seit 40 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Ladenburg und Garango in Burkina Faso. In der Sitzung des Technischen Auschusses am 1. Februar (18 Uhr/Rathaus) wird deswegen wohl ein Garango-Platz benannt werden.