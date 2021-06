Von Stefan Skolik

Die offiziellen Zahlen des Statistischen Landesamts vom vierten Quartal 2020 weisen für Ladenburg noch 11 880 Einwohner aus (siehe nebenstehende Grafik), doch die Ladenburger Verwaltung ist mit ihren Statistiken in Sachen Bevölkerungsentwicklung natürlich viel aktueller. Und so konnte Bürgermeister Stefan Schmutz am Montagnachmittag einer überaus angenehmen Aufgabe

...