  Ladenburg: Ex-Umweltminister Klaus Töpfer kämpft für Klimaschutz

Das Ambiente im Automuseum Dr. Carl Benz von Winfried Seidel in Ladenburg stimmt. Die Besetzung vor den Kameras im Podcast-Gespräch der CDU-Landtagsabgeordneten Julia Philippi über ökologisch soziale Marktwirtschaft ist auch unter Corona-Bedingungen hochkarätig. Klaus Töpfer, von 1987 bis 1994 Umweltminister unter Kanzler Helmut Kohl, 1998 bis 2006 Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UN) – und so etwas wie das ökologische Gewissen der Christdemokraten, diskutierte am Freitragabend mit Andreas Jung, Mitglied des Bundestags aus Konstanz und Klima-Experte der Partei, zusammen mit der CDU-Kandidatin für die Landtagswahl am 14. März über „ganz neue Wege des Machbaren“ beim Klimaschutz.

„Das Thema Klimaschutz ist ja nicht von der CDU entdeckt worden, weil es gerade gefragt ist, sondern das Klima ist Teil der Schöpfung, und deren Erhaltung entspricht unserem christlichen Menschenbild“, betont Töpfer, warnt aber zugleich, man dürfe darüber nicht nur reden, sondern müsse auch etwas tun: „Ich kann der CDU nur raten, hier weiterzumachen.“ Der Kampf gegen den Klimawandel diene der Selbsterhaltung der Menschheit, so der einhellige Tenor der einstündigen Gespräche im Automobil-Museum vor mehr als 70 Zuhörern draußen an den Bildschirmen.

„Wirtschaftswachstum muss sich in die Leistungsfähigkeit der Natur einbinden. Das Corona-Virus zeigt uns gerade, wie gewaltig die Natur zurückschlagen kann“, mahnt der 82-jährige Klaus Töpfer. Gleich neben der Diskussionsrunde unter der Moderation von Franz Kain („Spitzklicker“) steht der legendäre Benz-Motorwagen, eine Nachbildung des ersten Automobils von 1886. „Das war damals auch eine Rand-Idee“, erinnert Töpfer daran, dass Kaiser Wilhelm II. zu dieser Zeit eher auf Pferde gesetzt hatte. Und heute sei das Auto ein Massenphänomen.

Julia Philippi und ihre beiden Parteifreunde setzen auch beim Klimaschutz auf Innovationen, Forschung und Weiterentwicklung. Schließlich sei gerade Baden-Württemberg das „Land der Tüftler und Erfinder“. Allerdings betonen Töpfer und Jung, dass es nicht ohne einen klaren Ordnungsrahmen gehe, den die Politik vorgeben müsse: „Der Markt allein kann’s nicht richten.“ Töpfer ergänzt: „Die Gesellschaft ist nur stabil, wenn ihr klare Regeln und Gesetze Grenzen setzen, die demokratisch entwickelt worden sind.“ Er erinnert dabei an die Einführung des bleifreien Benzins vor 30 Jahren. „Dagegen ist die Autoindustrie Sturm gelaufen“, berichtet der damalige Umweltminister. Ähnlich sei es auch bei der Entstickung der Kraftwerke gewesen, als Grenzwerte für Schwefeldioxid (SO2) festgelegt wurden. Innovative Technik habe hier Lösungen gefunden. Philippi, Töpfer und Jung vertrauen deshalb auch beim Klimaschutz auf „einen Innovationsschub aus Baden-Württemberg“.

„Wir bauen die besten Verbrennungsmotoren, vielleicht können die CO2-Emissionen ja künftig auf null gefahren werden? Entscheidend ist doch, was hinten rauskommt!“, meint Töpfer. Innovation biete in der weltweit geführten Debatte um den Klimawandel die Chance für die deutsche Wirtschaft. „Wir brauchen die ökologisch soziale Marktwirtschaft, um unsere ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen,“ so die Forderung der drei Christdemokraten. Das Schlusswort von Julia Philippi: „Dafür müssen wir Verantwortung übernehmen.“