„Rock- und Popmusik war schon immer mein Ding, und ich wollte von Anfang an nicht so die klassische Gemeindearbeit machen.“ Das sagt Thomas Pilz wenige Tage vor seinem Ruhestand ab Ende April. Seit 1994 Diakon der evangelischen Kirchengemeinde in Ladenburg, blickt der 65-Jährige auf ein spannendes und erfülltes Berufsleben zurück. Neben engagierter Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit

...