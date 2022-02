Im Johanniter-Haus im Waldpark in Ladenburg hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Das bestätigte die Leiterin Christiane Reuter am Freitagabend auf Anfrage dieser Redaktion. Am Mittag hatte bereits das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises den Ausbruch gemeldet, ohne allerdings den Namen der Einrichtung zu nennen. In einer Pressemitteilung war von 19 Fällen (14 Bewohnerinnen und Bewohner sowie

...