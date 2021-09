Ladenburg „CineMagie“ in der Kulturwerkstatt

Zum einjährigen Bestehen ihres temporären, mobilen Straßencafés „Brunetti“ oberhalb der Festwiese (diese Redaktion berichtete) bringt Sabine Nettelbladt am Samstag, 11. September, um 19.30 Uhr das Projekt „CineMagie im Pianomobil“ nach Ladenburg in die KulturWerkstatt am Sägewerk 22. Mit Pianist Jens Schlichting, dessen Spezialgebiet seit mehr als 25 Jahren die Improvisation zu Stummfilmen ist, und dem Mainzer Magier Christoph Demian taucht das Publikum in die Welt des Stummfilms und der Illusion ein. Einlass erfolgt gegen Spende für angemeldete Gäste mit Impf- oder Testnachweis. Anmeldung per Mail unter brunetti65@web.de. pj

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1