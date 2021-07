Ladenburg: Bürger-Ideen zur Stadtentwicklung gefragt

Von Peter Jaschke

„Wie wollen wir gemeinsam in Ladenburg leben?“ Das ist für Bürgermeister Stefan Schmutz eine Leitfrage der „Zukunft von Übermorgen“. Um Antworten zu finden, sei auch die Einwohnerschaft gefragt. „Wohin wollen Sie mit Ihrer Stadt, die in den kommenden fünf bis sieben Jahren markant anwächst?“ Das fragte Svenja Dickmann, eine von drei Stadtplanerinnen und Moderatorinnen der Stadtentwicklung GmbH (STEG), rund 60 Interessierte sowie Vertreter von Vereinen, Kirchengemeinden und Verbänden am Donnerstagabend in der Lobdengauhalle.

Es geht um Wohnen, Verkehr, Freizeit, Versorgung sowie Umwelt-, Klima- und Naturschutz. Ziel ist es, einen Handlungsleitfaden für die Kommunalpolitik zu erarbeiten. „Wir wollen Ihnen zuhören und das Konzept anpassen“, sagte Schmutz beim Auftakt zu diesem Prozess unter dem Titel „Mein Ladenburg“. Parallel ist eine repräsentative Haushaltsbefragung der STEG als Partner der Stadt bei zufällig ausgewählten zehn Prozent der Einwohnerschaft angelaufen. Am Ende soll das Stadtentwicklungskonzept „Ladenburg 2035“ stehen.

Los ging es an diesem Abend mit einem Fragespiel, für das man sich via Smartphone bei der STEG im Internet einloggen konnte. Auf Fragen nach Prioritäten der Teilnehmer sowie Stärken und Schwächen der Stadt fielen am häufigsten Begriffe wie Altstadt, Nachhaltigkeit und Parkplatzprobleme, die auf der Leinwand in unterschiedlich großer Schrift aufpoppten.

Im zweiten Teil galt es unter anderem, dringende Themen oder Wünsche auf Würfel zu schreiben und diese auf einem großen Luftbild der Stadt zu platzieren, das auf dem Hallenboden ausgebreitet lag. „Ich finde Bürgerbeteiligung prinzipiell gut, aber ich würde mir wünschen, dass man das komplexe Themengebiet Altstadt gesondert behandeln würde“, sagte Christoph Ehry als Chef des Bunds der Selbstständigen (BdS) gegenüber dieser Redaktion. Die Entwicklung von Handwerk und Handel im historischen Stadtkern sei ebenso heikel wie der Umstand, dass Energie immer teurer werde, aber beispielsweise Photovoltaik und Wärmepumpen dort nicht erlaubt seien. „Man muss sich doch fragen, wie man im Jahr 2035 in der Altstadt heizt - das ist ein ganz wichtiges Thema“, pflichtete Fritz Lackner bei. Ihn und auch Jürgen Sattel störte die unerwartete Eingangsrunde mit Handy. Tenor: Das schließe Teilnehmer aus. „Das ist eine spannende Veranstaltung, und ich bin gespannt auf die Auswertung“, fand hingegen der Musiker Marcus Armani. Er würde einen Kulturausschuss begrüßen, der die Verwaltung in kulturellen Fragen berät.

Fortsetzung im Herbst

„Ich bin sehr zufrieden, dass zum Auftakt dieses Prozesses, der im Herbst fortgeführt wird, bereits rund 60 Bürger gekommen sind, um sich einbringen“, sagte Bürgermeister Schmutz. Es sei Aufgabe der STEG, „Schnittmengen zu bilden“, danach sei der Gemeinderat am Drücker. Ein Stadtentwicklungskonzept sei oft Grundbedingung für staatliche Förderprogramme, mit der STEG habe man erfahrene Partner an der Hand. Aus Sicht der Verwaltung stünden bis 2035 folgende Flächen im Fokus: Bereich hinter den Kirchen mit beiden Glaubensgemeindehäusern, Bahnhofsvorplatz mit Park & Ride sowie die große künftige Industriebrache des ABB-Geländes.