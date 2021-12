Wer angesichts der Tristesse dieser Tage Tröstliches sucht, wird noch bis Mittwoch, 22. Dezember, im KunstFenster fündig. Der Ausstellungsraum des Kunstvereins Ladenburg in der Hauptstraße 77 bietet „Farbe pur“. So beschreibt KVL-Chefin Wiebke Hünermann-Neuert „Wechselsichten“. Bei der so betitelten Ausstellung präsentieren die Ladenburger Künstlerinnen Cornelia Komor und Sandra Obel zum

...