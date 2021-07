Ladenburg: ASV-Ringer zurück auf der Matte

Liga- und Schülerteams der Ringer im Athletik-Sport-Verein (ASV) Ladenburg haben sich mit einem spannenden Vergleichskampf gegen KSV Rimbach bei den Fans zurückgemeldet. Beide Auswahlen traten mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft an. Mit Nico Schmitt und Julien Zinser standen zwei amtierende Deutsche Männer-Meister in den Reihen der am Ende überlegenen Gäste.

„Unsere Ringer Mujeb Ashuri und Hamed Noorzai konnten jedoch mithalten“, freut sich ASV-Abteilungsleiter Herbert Maier. Er zeigte sich insgesamt zufrieden, denn die Ladenburger Neuzugänge Steven Brandy Schäfer und Puria Tahakani holten Siegpunkte für den ASV. Die Brüder Yunus und Josef Baghi zeigten im Vorfeld der im September startenden Ligasaison immerhin bereits ansteigende Form.

Nachwuchs-Ass Daud Elembaev, der Ende Juli an den Deutschen Junioren-Meisterschaften in Rimbach teilnehmen soll, errang buchstäblich in letzter Sekunde auch einen Sieg durch technische Überlegenheit für den ASV. Bei den Vorkämpfen zeigten die Schülerteams beider Vereine ihr Können und bewiesen, dass auf beiden Seiten gute Jugendarbeit betrieben wird.

Unter den Besuchern begrüßte Joachim Loose als ASV-Gesamtvorsitzender Sabine Hamann (Sportkreis Mannheim), Mark Völkel (OAL-Dachverband der örtlichen Sportvereine), Stadträtin Jenny Zimmermann sowie die Bundestagskandidaten Franziska Brandtner (Bündnis 90/Grüne), Elisabeth Krämer (SPD) und Alexander Föhr (CDU) auf Wahlkampftour. pj

