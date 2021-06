Ladenburg: ASV-Ringer wollen im Herbst den Titel holen

Mit Volldampf sind die Ringer des Athletik-Sport-Vereins (ASV) Ladenburg auf die Matte zurückgekehrt. „Nach knapp achtmonatiger Abstinenz dürfen wir endlich wieder“, zeigt sich Abteilungsleiter Herbert Maier vorerst erleichtert. Und Hossein Alizadeh fackelte nicht lange: Der Trainer der Aktiven lud seine Kämpfer, die sich über die lange Pause hinweg mit Kraft- und Ausdauerübungen bei Videokonferenzen fitgehalten hatten, zum ultimativen Härtetest ein: ein Trainingslager in der städtischen Turnhalle, wo ab September die Heimkämpfe in der Regionalliga steigen sollen.

„Es wurde geschwitzt, geackert und weiter an der Form gearbeitet“, zieht Maier zufrieden Bilanz. „Unerbittlich“ habe ASV-Trainer Alizadeh, selbst aktiver Ringer, seine Jungs gefordert. Und das am bislang heißesten Wochenende dieses Jahres. Zweikampf und Kraftausdauer standen vor allem auf dem Programm. Insgesamt fünf jeweils dreistündige Trainingseinheiten absolvierten die zumeist jungen Ringer im Alter von 16 bis 22 sowie außerdem Kevin Schwabe (31) und Pouria Taherkani (27). „Es gibt viel aufzuholen“, teilte Trainer Alizadeh mit. Der Coach sei jedoch optimistisch, fügt Maier hinzu, dass seine Jungs zum Saisonstart im September topfit seien, da er es ausnahmslos mit jungen, einsatzwilligen Sportlern zu tun habe.

Große Ziele

„Wir haben uns aber auch ein großes Ziel gesteckt und möchten im Herbst um den Titel in der Regionalliga mitkämpfen“, sagt Maier. Als härtester Rivale gilt ihm die KG Baienfurt/Ravensburg. In der Vorbereitungsphase soll am Samstag, 10. Juli, anstelle des abgesagten Römercup-Turniers mit internationalen Gästen ein Vergleichskampf mit dem Hessischen Meisterschaftsfavoriten KSV Rimbach in Ladenburg stattfinden. Allerdings steht noch die endgültige Freigabe durch die Stadt aus. „Da wir seitens des Deutschen Ringerbundes dem Spitzensport zugeschrieben werden, sollte die Austragung jedoch kein Problem sein“, hofft Maier. pj