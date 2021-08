Ab Samstagnachmittag, 14. August, geht es rund in Ladenburg. Zumindest ein bisschen. Denn bei der kleinen Kerwe, die Ringer und Gewichtheber vom Athletik-Sport-Verein (ASV) bis einschließlich Montag, 16. August, an zwei Standorten feiern, dreht sich kein Fahrgeschäft. Schließlich hat die Stadt die Feier auf dem Marktplatz abgesagt. Nun heißt es auf dem Vereinsgelände Altes Pumpwerk am Rand der

...