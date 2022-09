Ladenburg: Arthur Goldmann ist neuer Deutscher B-Jugendmeister im Ringen

Ladenburg/Schriesheim. Der 13-jährige Ringer Arthur Goldmann vom ASV Ladenburg ist in Laudenbach Deutscher Meister der B-Jugend geworden. „Das ist eine Überraschung“, sagt ASV-Abteilungsleiter Herbert Maier. Holte doch „King Arthur“ bei seiner ersten Teilnahme auf Bundesebene Gold. Der neue Klassensieger hatte sich so gut in Form gezeigt, dass ihn Landestrainer Michael Böh nominierte. In der Folge erhöhte Heimtrainer Alexander Hörner das Trainingspensum auf bis zu fünf Mal wöchentlich.

Arthur Goldmann ist neuer Deutscher B-Jugendmeister. © Marion Stein

Ob die älteren Eliteringer aus Ladenburg und Schriesheim ebenso gut vorbereit sind? Das zeigt sich am Samstag, 24. September, wenn die neue Ringergemeinschaft der „Kurpfälzer Löwen“ um 19.30 Uhr in der Lobdengauhalle in der 2. Bundesliga startet. Der Kampftag beginnt bereits um 13.30 Uhr mit der Schülerklasse. Bis zum abendlichen Höhepunkt mit DJ-Party folgen Begegnungen der Dritten Mannschaft, die zum dritten Kampftag die Landesligatabelle anführt (15.30 Uhr), und das momentan viertplatzierte Oberligateam Löwen 2 (17.30 Uhr). pj