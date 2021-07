Ladenburg: Altstadtfest im September fällt flach Absagen sorgen für Frust

Von Peter Jaschke und Stefan Skolik

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schock für die Vereine, Enttäuschung bei den Bürgerinnen und Bürgern: Das Ladenburger Altstadtfest muss in diesem Jahr erneut ausfallen. Gemeinsam mit dem Gemeinderat hat Bürgermeister Stefan Schmutz den Entschluss gefasst, das beliebte Volksfest, zu dem jedes Jahr zwischen 60 000 und 70 000 Menschen kommen, wegen der unklaren Corona-Pandemielage und der damit verbundenen Risiken abzusagen.

„Die Entscheidung ist schweren Herzens und nach reichlicher Überlegung gefallen“, erklärte Schmutz in einer Mitteilung der Stadt. Es sei schwierig abzuschätzen, ob es im September eine neue Rechtsgrundlage gebe, die ein Volksfest in dieser Größenordnung ermöglicht. Auf eine „Planung ins Blaue hinein“ wolle man sich nicht einlassen, dazu seien die wirtschaftlichen Risiken für die Stadt und besonders auch für die Vereine zu groß.

„Wir hatten mit Blick auf die sinkenden Inzidenzzahlen gehofft, mit der Durchführung des Altstadtfestes ein positives Signal für die Rückkehr zur Normalität setzen zu können“, so Schmutz: „Wir haben sehr lange gehofft, doch irgendwann muss eine Entscheidung fallen. Leider lässt die aktuelle Situation ein Fest ohne Besucherbegrenzung in dieser Größe nicht erwarten.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lange war seitens der Stadtverwaltung auch über ein alternatives Konzept für das Altstadtfest nachgedacht worden, wobei im Vorfeld bereits der traditionelle Flohmarkt wegen Corona abgesagt worden war. Doch das Auftauchen und die Ausbreitung der Delta-Variante sowie der relativ geringe wirtschaftliche Nutzen eines neu konzipierten Festes für die Vereine machten alle Planungen sinnlos.

„Das ist der Super-GAU“

Bei den Vereinen der Stadt herrschte nach dem jetzt verkündeten Aus riesige Enttäuschung. „Das ist natürlich für Vereine, die auf Veranstaltungen angewiesen sind, der Super- GAU“, reagierte Herbert Maier von den ASV-Ringern erschrocken über die Absage. Frustriert zeigte sich der ASV-Vorsitzende auch über die gleichzeitige Kerwe-Absage und hätte sich in diesem Zusammenhang mehr Unterstützung der Stadt erwartet.

Wirtschaftlich unmöglich

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Wir haben uns mit Vertretern der Stadt, die sich kooperativ gezeigt haben, um eine Lösung bemüht, die wirtschaftlich interessant ist, und sind zum Ergebnis gekommen, dass es nicht möglich ist, die Kerwe durchzuführen“, erklärte Thomas Thieme, der Chef des Fußball-Vereins (FV) 03, der zuletzt gemeinsam mit den ASV-Ringern am Marktplatz Kerwe-Regie führte.

Was das Altstadtfest betrifft, sei die erneute Absage der Stadt nach 2020 schlichtweg zu akzeptieren, auch wenn dies den FV 03 finanziell treffe. „Dass das aber alles noch schwieriger liegt als bei der viel kleineren Kerwe, ist klar, auch wenn die Inzidenzwerte nach unten gehen“, sagt Thomas Thieme.

„Die Absage des Altstadtfestes ist natürlich ein finanzieller Rückschlag für uns und alle teilnehmenden Vereine“, sagt auch Mario Unholz vom Tennisclub Ladenburg. Da jedoch eine in der Praxis durchführbare Zugangskontrolle in der Altstadt unmöglich erscheine, mache die Entscheidung Sinn. In einem anderem Rahmen zu feiern, sei einfach kein Altstadtfest, so Unholz.

Im Namen der DLRG nimmt Manuel Müller kritisch Stellung: „Mit großem Bedauern haben wir die Absage des Altstadtfestes sowie aller Alternativveranstaltungen zur Kenntnis genommen.“ Verantwortung zu übernehmen bedeute auch, sich Herausforderungen zu stellen, die Absage treffe auch die DLRG hart.

Zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es am Dienstag von Bürgermeister Schmutz auch noch, jenseits aller schlechten Nachrichten. Die Stadtverwaltung plant erneut eine Unterstützungsaktion für die Vereine, um den finanziellen Schaden abzumildern. Informationen dazu will Schmutz bald folgen lassen. Und: „Gefeiert werden darf im kleinen Rahmen natürlich trotzdem“, machte er deutlich.