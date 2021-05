Ladenburg: 25 Parkplätze fallen weg

Ladenburg. Die beiden Bushaltestellen am Ankerplatz sollen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben barrierefrei ausgebaut werden. In diesem Zeitraum werden die Haltestellen wegen der umfassenden Umbauarbeiten bis voraussichtlich Mitte Juli 2021 nicht mehr angefahren. Die Haltestellen werden an die Haltepunkte Domitianstraße verlegt. Hiervon betroffen sind die Linien 627 und 628. Die Stadtverwaltung Ladenburg bittet, die Aushänge an den Haltestellen zu beachten.

Im Rahmen der Maßnahmen entfallen für die Zeit des Umbaus 25 Parkplätze. Ausweichmöglichkeiten bestehen in dieser Zeit entlang der Neckarstraße. Während der umfangreichen Umbauarbeiten, Kostenpunkt rund 350 000 Euro, wird die Straße ab dem 17. Juni jeweils halbseitig gesperrt. Ende der Arbeiten soll Anfang Juli sein.