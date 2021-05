Kurz-Öffnung wird zum Knackpunkt

Die Ausgangslage im Gemeinderat war klar: Bei der Diskussion um eine zeitweise Verkehrsberuhigung der Altstadt und damit verbunden eine geringe Erweiterung der Außengastronomie sollte es eigentlich nur ein klares Ja am Ende geben. „Wir wollen einerseits die Aufenthaltsqualität erhöhen, andererseits der Gastronomie ermöglichen, mehr Außenbestuhlung aufzustellen“, so das Ziel der Verwaltung und Bürgermeister Stefan Schmutz.

Zum Knackpunkt wäre am Ende jedoch fast ein Wunsch aus dem Lager der Einzelhändler geworden, den die Gemeinderäte eigentlich umsetzen wollten: Die Sperrung der Hauptstraße von Freitag, 19.30 Uhr bis Montag 7 Uhr sollte am Samstagvormittag kurz unterbrochen werden. Von 9 bis 13 Uhr sollten die Poller wieder weg, um Einzelhandelskunden die ungehinderte Zufahrt in die Altstadt zu ermöglichen.

Während Max Keller (Grüne) diesen Plan als „nicht zielführend“ ablehnte und betonte, dass die seitliche Einfahrt in die Altstadt schließlich noch möglich sei, wollte Angelika Gelle (SPD) das nicht gelten lassen. Ihr Wunsch: Zu prüfen, ob die Poller Samstagvormittags nicht „für drei bis vier Stunden wegkönnten“. Das stieß auf Zustimmung bei Gudrun Ruster (Freie Wähler): „Es ist wichtig, die Vielfältigkeit der Wünsche unter einen Hut zu bekommen“, wollte sie den Bedarf der Einzelhändler nach einer samstäglichen Kurz-Schließung berücksichtigen. „Überprüfen“, lautete auch der Wunsch von Ernst Peters (FDP).

Bürgermeister Schmutz stellte sich dem ablehnend gegenüber. Eine Kurzöffnung am Samstag sei schwierig vom Kreis genehmigen zu lassen. Außerdem sei der Aufwand groß, die Poller am Samstagmorgen zu versenken und vier Stunden später wieder aufzustellen. Ein Privatmann, wie es angeboten worden war, könne dies nicht übernehmen, schließlich sei die Hauptstraßen-Sperrung eine „hoheitliche Aufgabe“. Und: Alle Geschäfte in der Altstadt seien weiter erreichbar: „Es wird nur schwieriger“, so Schmutz.

Zähneknirschend fügte sich Steffen Salinger (SPD), Max Keller fand, der Handel könne „einen Vorteil daraus generieren“. Gudrun Ruster jedoch will die Idee nicht aufgeben: Die Verwaltung solle „tätig werden und eine Lösung erarbeiten.“

Einigkeit herrschte am Ende dann aber doch: Der Runde Tisch vom Montag zuvor, als das Thema online von knapp 50 Teilnehmern diskutiert wurde, soll auf alle Fälle wiederholt werden – nicht nur zu diesem Thema.

