Kunst zeigt Borderline

Ladenburg. Mit der Verletzlichkeit der menschlichen Seele beschäftigt sich die neue Ausstellung der Malerin und Poetin Gudrun Schön-Stoll, die am Sonntag, 18. September, um 15 Uhr im Showroom in Ladenburgs Kirchenstraße 47 eröffnet wird. Das ausgestellte Hauptkunstwerk „Borderline“ zeigt die neun Symptome dieser Erkrankung. Vor dem Hintergrund, dass fast jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung leidet, erzählt die Künstlerin in ihren Arbeiten von der Zerbrechlichkeit, der Sensibilität und den filigranen Konturen des menschlichen Daseins. Zu sehen ist ein künstlerischer Übersetzungsversuch in Wort und Bild. Ira Stoll und NelsonsRose begleiten die Vernissage musikalisch. pj

