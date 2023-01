„Kunst“-Stück in Heidelberg

Die Ladenburger Theatergruppe „spielART“ um ihre Regisseurin Birgit Podhorny gibt am Sonntag, 22. Januar, um 18 Uhr erneut ein Gastspiel in Heidelberg: Im neuen Theater im Karlstorbahnhof (TiK), das 2022 an den Marlene-Dietrich-Platz 3 in die Südstadt umgezogen ist, führt die Truppe die Komödie „Kunst“ von Yasmina Reza auf. Zu den drei Akteuren auf der Bühne zählt – neben Gerald Glombitza und Klaus Grelle – der seit mehr als 40 Jahren als Darsteller in der Amateurtheaterszene bekannte Axel Bedbur.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon viele große Rollen gespielt

Der heutige Leiter des Theaters am Kamin auf dem Dilsberg (Neckargemünd) hat schon viele große Rollen gespielt und auch bei Fernsehproduktionen mitgewirkt. Das 1994 in Paris uraufgeführte, satirische Stück, das „spielART“ mit großem Erfolg bereits im Kettenheimer Hof und in der Kulturwerkstatt Ladenburg aufgeführt hat, war der erste Welterfolg der französischen Autorin Reza („Der Gott des Gemetzels“).

An der Abendkasse kostet der Eintritt 17 Euro. Vorverkaufstickets sind ab 16,40 Euro erhältlich über die TiK-Internetseite (https://karlstorbahnhof.reservix.de/events). pj