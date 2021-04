Kundgebung nur im Freien

Nachdem im letzten Jahr die Kundgebung am 1. Mai ausfallen musste, soll sie in diesem Jahr wieder stattfinden. Unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“ beginnt die Veranstaltung im Reinhold-Schulz-Waldpark um 11 Uhr unter freiem Himmel. Die Organisatoren des DGB Ortsverbandes, der IG BCE Ortsgruppe und des „Förderverein Solidarität e.V.“ verzichten in diesem Jahr Corona-bedingt auf die Ausweichgelegenheit im Glashaus. Sie hoffen, dass das Wetter mitspielt.

In wenigen Monaten ist Bundestagswahl. Für die Gewerkschaften ist Solidarität nicht auf die Corona-Krise beschränkt. Solidarität sei ein wichtiger Wert in der Gesellschaft, der wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden muss. Der DGB und seine Einzelgewerkschaften verbinden dies mit Forderungen an die Politik, damit man gemeinsam die Zukunft gestalten könne.

Bürgermeister Stefan Schmutz wird traditionsgemäß ein Grußwort an die Besucher richten, die Maiansprache hält der Vorsitzende des DGB Ortsverbandes Ladenburg/Rhein-Neckar, Bernd Schuhmacher. Mit Mut machenden Liedern und Texten sorgt Sigi Becker für die musikalische Umrahmung. red