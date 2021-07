Es ist mittlerweile ein Markenzeichen von Marcus Armani: Wie der Gitarrenvirtuose aus Ladenburg nicht nur am Instrument zu begeistern, sondern auch köstliche Jazz-Anekdoten pointiert zu erzählen weiß, macht Konzerte mit seiner kongenialen Frau, der Sängerin Katrin Armani, besonders lebendig. Wenn noch dazu Johannes Stange aus Seckenheim als Gast des Duos seine Trompete mitbringt, geraten Kulturfreunde schlicht ins Schwärmen: Von „toller Auftritt“ bis „ganz wunderbar“ reichen die Kommentare der Besucher im ausverkauften Glashaus am Ladenburger Reinhold-Schulz-Waldpark.

Corona-bedingt vom vergangenen Jahr auf dieses verschoben, fällt der Termin zufällig auf das Datum des US-amerikanischen Nationalfeiertags. Wie Mitveranstalter Jeff Haigh von der Initiative im Waldpark berichtet, reagiert Armani spontan und stellt einen musikalischen Streifzug mit Bezügen zur US-Jazz- und -Popgeschichte zusammen.

Da die Armanis auch Musikunterricht geben, sitzen mehr Jugendliche als sonst bei dieser Sommerreihe im Publikum. Alle staunen über das Morgenlied der Apachen, das die Gesangssolistin dank eines Effektgerätes mehrstimmig darbietet. Oder beispielsweise auch darüber, wie sich Soullegende Ray Charles mit umgeschriebenen Gospels bei Gläubigen unbeliebt macht. Was Jazz-Star Fats Waller in den 1920ern mit der Mafia erlebt. Und warum Gitarrengenies wie Jimi Hendrix und Django Reinhardt so einmalig sind.

Für all das widmet die Sängerin, Pianistin und Arrangeurin des Abends ihrem Mann die Aretha-Franklin-Ballade „Natural Woman“ – mit Stange an der gestopften Trompete. Zum Beifallsjubel bekommt Katrin ein Küsschen von Marcus.

